Бывший вице-спикер гордумы Воронежа Алексей Пинигин признал свою вину в суде

Прессу бывший народный избранник был не рад видеть Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Ленинском районном суде Воронежа 13 февраля начали судебное следствие по уголовному делу, фигурантом которого стал бывший вице-спикер городской Думы Алексей Пинигин. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вину свою парламентарий признал.

На первом заседании бывший народный избранник и его адвокат Вера Белкина явно были не рады видеть журналистов. Переговариваясь в самом начале, женщина сказала своему подзащитному, увидев представителей СМИ, что ее «аж тошнит». Затем, по ходу процесса, она снова попросила суд закрыть его от журналистов, аргументаровав тем, что будут освещать данные о состоянии здоровья ее подзащитного. Судья разрешила прессе присутствовать. А вот следующее заседание, 28 февраля, когда ожидается допрос свидетелей, для прессы будет закрытым.

Пинигину предъявили обвинение. По версии следователей, в 2018 году он пообещал директору ООО «КМ-Строй» А. Матвееву за солидную сумму денег без проблем своевременно провести приемку выполненных работ по муниципальному контракту при ремонте школы-детского сада в Грибановском районе и получить оплату. За это он получил от бизнесмена 7,7 млн рублей.