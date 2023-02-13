Воронежский университет будет готовить специалистов по политической работе в войсках

В Военном учебном центре при ВГУ создадут две новых военно-учётных специальности – «Психологическая работа» и «Военно-политическая работа в войсках (силах)». Об этом сообщает сайт вуза.

Набор по подготовке офицеров запаса будет осуществляться с гуманитарных факультетов с октября 2023 года. На направление «Военно-политическая работа в войсках (силах)» наберут 44 студента, на «Психологическую работу» – 22 (не более 50% – студентки).

– Это дополнительная возможность для трудоустройства, расширение профессиональных знаний, опыта воспитательной работы. Учитывая, что Минпросвещения утвердило программы образования по шести предметам, курс основ безопасности жизнедеятельности дополнен начальной военной подготовкой. В соответствии с указом президента РФ призыв офицеров запаса на службу по призыву отменён с 2008 года. Но выпускники ВУЦ при ВГУ могут поступать на службу по контракту – в одну из силовых структур с учётом присвоения воинского звания офицера запаса, в том числе – ФСБ России. Это важно и для абитуриентов, ведь родители постоянно спрашивают про военную кафедру на факультетах, – пояснил помощник ректора ВГУ по военному образованию Виктор Шамаев.

Сейчас перерабатывается инструкция по набору 2023 года. В ней учтут специфику факультетов. Военно-политическая работа в Вооружённых Силах осуществляется по следующим направлениям: работа по укреплению правопорядка и воинской дисциплины; военно-политическая пропаганда и агитация; военно-патриотическая работа; военно-социальная работа; культурно-досуговая работа; духовно-просветительская работа и работа с верующими военнослужащими.