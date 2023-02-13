В Воронеже из-за аварии без отопления осталась часть домов в микрорайоне Шилово

Сколько коммунальщики будут ремонтировать трубы, пока неясно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 13 февраля, в микрорайоне Шилово произошла крупная коммунальная авария. Об этом сообщили в обслуживающей дома в районе ЧП управляющей компании «ПИК-комфорт».

По сведениям коммунальщиков, лопнуло больше 15 метров труб отопления в доме № 15 на улице Теплоэнергетиков. Случилось это из-за повышенного давления на теплотрассе (9 атмосфер при норме в 6).

Из-за аварии без отопления остался дом № 15. Кроме того, нормального теплообеспечения лишились еще четыре ближайших к месту аварии дома. Там трубы отопления завоздушены. То есть, в них образовалась воздушная пробка, не дающая батареям нормально обогревать воздух в квартирах.

Причины аварии и предполагаемые сроки ее устранения в «ПИК-комфорт» пока назвать затруднились.