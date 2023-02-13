Воронежцы чаще всего берут ипотеку на 23 года

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В 2022 году жители Воронежской области оформили 19 тысяч ипотечных кредитов. В общем сложности на покупку жилья люди взяли в банках 57,5 млрд рублей.

Средний размер ипотеки составил 3 млн рублей, а срок - 23 года. По сравнению с 2021 годом размер ипотечного кредита вырос на 700 тыс. рублей, а срок — на 2,6 года.

- Уже по традиции под конец года в регионе был ипотечный бум. В декабре воронежцы взяли суммарно 8 млрд рублей. Примерно столько же было и в декабре 2021 года. Мы видим, что рынок восстанавливается, и ипотека остается одним из самых удобных вариантов решить свой квартирный вопрос, — отметила Анна Сухова, заместитель управляющего воронежским отделением Банка России.

Ставка по ипотеке в 2022 году в среднем по региону составила 7,6%. По сравнению с 2021 годом она выросла на 0,3 процентных пункта.