В Воронеже шпиль на доме № 8 на площади Ленина отремонтируют за 6 миллионов рублей

Шпиль скоро обновят. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В мэрии Воронежа сообщили о проведении торгов на право провести капитальный ремонт шпиля на доме № 8 на площади Ленина – здании областного Совета профсоюзов. За эти работы могут заплатить до 6 миллионов 103 тысяч рублей. При этом подрядчика обяжут обеспечить гарантийный срок, в течение которого шпиль должен выглядеть идеально, - два года.

Заявки на аукцион можно подать до 20 февраля. Итоги торгов подведут 22 февраля

Справка «КП»

Здание по адресу: площадь Ленина, 8 построили в 1940 году по проекту архитектора Петра Твардовского. Там долго располагалась гостиница «Воронеж». Во время оккупации города фашистами здание было сильно разрушено. Его восстановили в 1951 году. Долгое время башню здания завершала надстройка в виде беседки. А вот в 1986 году вместо нее установили металлический шпиль с парусником на вершине, символизирующий роль Воронежа в истории создания флота. Тогда же на башню установили часы. Как гостиницу здание использовали до 1989 года.