В Воронеже юноша избил 38-летнего мужчину

В ходе ссоры второй участник конфликта ударил оппонента по лицу. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 7 УМВД России по Воронежу из медицинского учреждения поступило сообщение о причинении тяжкого вреда здоровью 38-летнему местному жителю. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники полиции установили, что в вечернее время потерпевший на улице Ани Максимовой встретил малознакомого молодого человека, с которым у него произошла словесная перепалка. В ходе ссоры второй участник конфликта ударил оппонента по лицу. Мужчина потерял равновесие и упал, ударившись при падении головой о землю. Нападавший скрылся, а потерпевший был госпитализирован с телесными повреждениями в виде ушиба головного мозга, перелома теменной кости, височной кости, с переходом линии перелома в основание черепа.

Изучив видеозаписи, сотрудники полиции установили личность нападавшего. Им оказался 18-летний воронежец, которого полицейские задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Злоумышленник во всем сознался. В соответствии с частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.