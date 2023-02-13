13 медалей завоевали воронежские каратисты в Липецке

Алексей Джиянов (слева) и Максим Выстроп. Фото со страницы Irbis team Russia в VK.

В Липецке финишировали всероссийские соревнования «Кубок Петра Великого», а также межрегиональный турнир по каратэ. Участвовали 850 спортсменов из 25 регионов. В активе воронежцев 13 призовых мест.

«Кубок Петра Великого» завоевали - Максим Выстроп (до 57 кг, 14-15 лет), Евангелина Щербакова (свыше 47 кг, 12-13 лет) и Артем Попов (свыше 55 кг, 12-13 лет). Третьи места заняли - Ксения Шишова (свыше 59 кг, 16-17 лет), Валерия Кешебян (свыше 59 кг, 18+лет), Валерия Крупнова (до 47 кг, 12-13 лет) и Даниил Клецкин (до 40 кг, 12-13 лет).

В рамках межрегионального турнира победу праздновал Алексей Жегульский (свыше 45 кг, 10-11 лет). Серебро завоевали - Тимофей Невзоров (свыше 45 кг, 10-11 лет) и Алина Архипова (свыше 36 кг, 10-11 лет). Тройку сильнейших замкнули - Мирон Забурунов (до 30 кг, 10-11 лет), Карен Билян (до 30 кг, 10-11 лет) и Никита Полухин (до 45 кг, 10-11 лет).

Тренируются спортсмены под руководством Алексея Джиянова, Дмитрия Герасимова, Алексея Кравца, Александра Белозерцева, Евгения Паниткова и Натальи Винокуровой.

- Хочу отметить высокий результат команды Воронежской области на этом турнире, поздравить всех с удачным стартом. Отдельно желаю успешного сезона лидеру нашей сборной, победителю первенства России 2022 года, члену национальной сборной Ксении Шишовой, в упорной борьбе занявшей третье место в весовой категории, «убийственной» по количеству соперников и представительству регионов. Иногда и «бронза» бывает высшей пробы, поэтому так держать! – обратился к спортсменам президент федерации каратэ Воронежской области Константин Пожидаев.