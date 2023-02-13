Коронавирус в Воронежской области на утро 13 февраля: 284 человека заболели, 1 умер

Число тяжелых случаев пока небольшое, но растущее число суточных заболеваний коронавирусом настораживает. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суточное количество заболеваний коронавирусом продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные федерального опершаба по борьбе с этим опасным вирусом. На утро понедельника, 13 февраля, в Воронежской области заразились коронавирусом еще 284 человека, 9 из них попали в больницы. Это чуть больше, чем на начало дня 12 февраля. Тогда заболел 281 человек. Всего же за время пандемии опасную заразу подхватили уже 475 206 жителей Воронежской области.

За сутки от осложнений COVID-19 умер один человек. 12 февраля в Воронежской области смертей по этой причине не было. Всего за время эпидемии от коронавируса умерли теперь уже 8 619 наших земляков.

Еще 84 человека выздоровели. На утро 12 февраля закрывших ковидный больничный было еще меньше – 69. Всего за время пандемии избавились от коронавируса 483 763 жителя Воронежской области.