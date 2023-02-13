Воронежцы смогут получить бесплатные консультации врачей в торговом центре

Врачи будут принимать пациентов бесплатно с 14 по 17 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 14 по 17 февраля с 9.00 до 14.00 специалисты Центра здоровья городской поликлиники № 1 будут ждать всех желающих пройти бесплатное медицинское обследование в ТЦ «Аксиома» (Пушкинская, 8). О такой возможности сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

Воронежцы смогут пройти комплексный профилактический скрининг. Он включает в себя измерение роста, веса, определение индекса массы тела, уровня физического развития, компьютерное обследование сердца, измерение артериального давления, пульса. А также экспресс-анализ на холестерин и глюкозу, определение остроты зрения, концентрации углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 14 и 15 февраля также можно будет получить консультации онкологов, а 16 февраля - советы невролога.

Кроме того, всем желающим предоставят консультации врача-терапевта, нарколога-психиатра и рекомендации по здоровому образу жизни.