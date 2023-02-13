В Воронежской области в столкновении «Фольксвагена» и «Жигулей» пострадали три человека

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, накануне, 12 февраля, примерно в 13:50 на 91 километре автодороги «Воронеж – Луганск» 30-летний житель Белгородской области, управляя автомобилем «Фольксваген Джетта», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ-219170» под управлением 22-летнего жителя Острогожска. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-219170» и его пассажир, 22-летняя девушка, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы медицинское учреждение. Также телесные повреждения получила пассажир «Фольксвагена», 33-летняя жительница Воронежа.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.