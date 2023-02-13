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НовостиОбщество13 февраля 2023 8:24

В Воронеже 15 февраля закроют движение и запретят парковку у Мемориального сквера

Там будут возлагать венки и цветы к памятнику воинам-интернационалистам
Юрий КОЗЛОВ
Дорогу на участке возле Коминтерновского кладбища перекроют на семь часов.

Дорогу на участке возле Коминтерновского кладбища перекроют на семь часов.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В среду, 15 февраля, с 6.30 до 13.30 закроют движение и запретят парковку в районе Мемориального сквера в Коминтерновском районе, сообщили в мэрии Воронежа. Нельзя будет проехать и оставить машину на участках от дома № 33 по Московскому проспекту до улицы Беговой, а также по Беговой от Московского проспекта в сторону улицы Верещагина.

Эти меры предпримут, чтобы не мешать возложению венков и цветов к памятнику «Воронежцам воинам-интернационалистам». Церемонию проведут недалеко от часовни возле входа в Коминтерновское кладбище.

15 февраля - День памяти воинам-интернационалистам. 34 года назад последний советский воин покинул территорию Афганистана. Им на смену пришли американцы, и граждане этой азиатской страны, как говорится, «почувствовали разницу».