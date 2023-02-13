В Воронежской области ищут 79-летнюю женщину с предполагаемой потерей памяти

Любовь Аникина ушла из своего дома в Лисках 10 февраля и до сих пор не вернулась. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 79-летней Любови Аникиной. Любовь Федоровна 10 февраля ушла из своего дома в Лисках и до сих пор не вернулась. Ситуация усугубляется тем, что у пожилой женщины возможна потеря памяти. Да и погода на улице достаточно морозная.

Приметы Любови Аникиной: рост 165 сантиметров, худощавая, серые глаза, седые волосы. В день исчезновения, 10 февраля, была одета в серо-зеленое пальто, черные брюки, обута в белые ботинки, на голове была серая шапка.

Всех, кто что-либо знает о том, где находится или может быть Любовь Федоровна, просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 (волонтеры) или в службу спасения 112.