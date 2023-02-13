В Воронеже набирают юношей и девушек в секцию пулевой стрельбы

Фото предоставлено Воронежским стрелковым клубом Фото: Предоставлено

В Воронеже открыли набор девушек и юношей 10-12 лет в секцию пулевой стрельбы в спортивной школе олимпийского резерва №11. Занятия проводятся бесплатно.

Занятия проходят с понедельника по пятницу с 9 до 19 (утренняя и дневная смены). Тренировки длятся около двух часов. Тренер - мастер спорта РФ по пулевой стрельбе Рублева Валерия.

Для зачисления в спортивную школу требуются документы: заявление, приложение к заявлению, мед.справка от педиатра с допуском к занятиям, копия свидетельства о рождении, 2 фото 3х4 с плечами, согласие на обработку персональных данных. Тренировки проводятся на базе стрелкового спорта в цокольном этаже Школы №75 города Воронеж, улица Юлюса Янониса, 4. Телефон для справок 89515623251.