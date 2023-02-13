В Воронежской области автоледи на «Хендае» протаранила электрический столб

Иномарка после удара о столб. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 12 февраля, около полудня в Аннинском районе на поселковой дороге села Садовое 64-летняя жительница Анны, рулившая автомобилем «Хендай Санта Фе», потеряла контроль над машиной. Джип вылетел в кювет и врезался в электрический столб. Пенсионерка получила травмы, ее отвезли в больницу.

- Всего 12 февраля в Воронежской области случилось 131 ДТП, из них 94 – в Воронеже, 26 – на дорогах в районах и 11 – на федеральных трассах. В 11 авариях получили травмы 18 человек, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, 11 февраля около 19.20 в Хохольском районе 46-летняя автоледи на «Хендэ Санта Фе» сбила насмерть 28-летнюю женщину, переходившую дорогу.