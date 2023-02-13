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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 7:32

Под Воронежем сова залетела в трубу дачи и погибла

Серая неясыть умерла от истощения
Олег КУЗНЕЦОВ
Сова умерла от истощения.

Сова умерла от истощения.

Фото: "Сердце леса" ВКонтакте.

Печальную историю рассказали волонтеры воронежского зоозащитного движения «Сердце Леса». В Рамонском районе в районе Чертовиц серая неясыть (вид совы) в полете почему-то заинтересовалась вытяжной трубой дачного домика и залетела в нее. Оттуда она без посторонней помощи выбраться уже не смогла.

Волонтеры предположили, что сова вынуждена была голодать более двух недель. К ним она поступила в крайней степени истощения. Надежды спасти симпатичную птицу было мало. К сожалению, чуда не случилось. Неясыть умерла.