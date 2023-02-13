В Воронеже огурцы стали стоить дороже мяса

Огурчики нынче дороги... Фото: "Мой и твой Воронеж".

В Воронеже по загадочной причине продавцы резко взвинтили цены на тепличные огурцы. Килограмм на «колючую» разновидность этого овоща стоит теперь от 300 до 400 рублей. Гладкие огурцы в среднем дешевле на сотню. При этом, скажем, килограмм курятины можно купить за 250 рублей.

В соцсетях пользователи выдвинули версию подорожания – закрытие теплиц в одноименном микрорайоне Воронежа. Однако «колючие» огурцы везут не только оттуда. Поэтому вряд ли такой причиной можно объяснить космический взлет цен.

В Воронежстате также зафиксировали резкое повышение цен на огурцы. По данным на 30 января, средняя цена килограмма составляла 233 рубля 25 копеек. А 6 февраля — уже 266 рублей и 21 копейку, больше на 14,86%.

Причем такая ситуация характерна не только для Воронежа. На федеральном канале взлетевшими ценами на огурцы возмущалась известный медиаменеджер Маргарита Симоньян.