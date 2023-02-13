Воронежцев ожидает снежная рабочая неделя

На предстоящей неделе в Воронеже погода уже будет похожа на настоящую русскую зиму. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воронежские синоптики дали прогноз на предстоящую рабочую неделю. Из него следует, что антициклон, принесший ясную и морозную погоду, из нашего региона ушел. А ему на смену западный ветер принес циклон. Его следствием уже стал воскресный снегопад. Предстоящая неделя тоже будет щедра на осадки. Особенно по сравнению с практически бесснежным январем.

В ночь на вторник, 14 февраля, синоптики обещают сильный снегопад при -6 градусах. Днем вместо западного ветра подует северо-западный, потеплеет до нуля. Снегопад продолжится, причем такой же мощный.

А вот в среду, 15 февраля, ночью снег уже будет слабым при -6 градусах. Ветер снова сменится – на этот раз на северный. Днем столбик термометра поднимется до -4. Легкий снег по-прежнему будет идти.

В четверг, 16 февраля, ночью метеорологи прогнозируют -9. Днем потеплеет до -6. По-прежнему в воздухе будут перепархивать мелкие снежинки.

В ночь на пятницу, 17 февраля, подует северо-западный ветер, и будет морозно – до -10 градусов. При этом снег прекратится. Однако днем с приходом юго-западного ветра снежинки вновь будут сыпаться. Столбик термометра поднимется до -3.