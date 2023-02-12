Владимир Путин наградил воронежских врачей за профессиональные успехи

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Владимир Путин отметил несколько воронежцев за профессиональные успехи. Указ о награждении Президент России подписал 11 февраля.

Руководителя отдела образования администрации Бобровского района Юрия Шашкина отметили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Наградили многих воронежцев в области здравоохранения. Звания «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоили двум медикам станции Воронеж-1 - заведующим отделением стационарного подразделения № 1 Александру Великому и Елене Горлуновой. Медалью Луки Крымского за высокий профессионализм и вклад в оказание медицинской помощи в период распространения коронавируса наградили нескольких медиков станций Воронеж-1 и Отрожка - Ларису Жуйкову, Елену Никишину, Ирину Попову, Любовь Старых, Людмилу Шакину.

Механизатора Владимира Лозового отметили званием «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, главного дирижера симфонического оркестра Воронежской филармонии Владимира Вербицкого наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве».