Воронежцам сыграют три известных пианиста

Яков Кацнельсон, афиша ВКЗ

27 февраля в Воронежском концертном зале в рамках абонемента №4 «Steinway & Sons приглашает» выступит пианист Яков Кацнельсон. Ученик Элисо Вирсаладзе, лауреат международных конкурсов в Калуге, Трапани (Италия), Тбилиси, имени Рихтера в Москве, преподает в Московской консерватории имени Чайковского, концертирует по всему миру, регулярно записывает сольные и камерные альбомы. Яков Кацнельсон выступит вместе с симфоническим оркестром ВКЗ под руководством Юрия Андросова. В программе прозвучат Симфония № 2 до мажор, ор. 61 Шумана и Концерт для фортепиано с оркестром №1 Шопена. Начало в 19.00, 6+

На весну в рамках абонемента №4 «Steinway & Sons приглашает» запланированы еще два концерта.

4 марта в 19.00 с оркестром ВКЗ выступит пианист Тимофей Владимиров. Лауреат Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева (2017, Гран-при и премия Национального филармонического оркестра России), Международного конкурса юных пианистов Astana Piano Passion (Астана, 2017,III премия), Международного конкурса пианистов «Русский сезон в Екатеринбурге» (2018, I премия), международного конкурса Piano Campus (Понтуаз, Франция, 2020, I премия и семь специальных призов) продолжает обучение в Московской консерватории и Берлинской Высшей школы музыки имени Эйслера.

В программе Серенада для струнных до мажор, ор.48 Чайковского и Концерт для фортепиано с оркестром №3 Рахманинова. Начало в 19.00, 6+

Тимофей Владимиров, афиша ВКЗ

А 17 мая на гастроли приедет пианист Даниил Саямов. За годы учебы он стал лауреатом и призером престижных международных конкурсов, таких как конкурс имени Рубинштейна в Москве (2001), итальянских Valsesia Musica и конкурса в городе Канту (2003), Эстонского конкурса пианистов в Таллине (2006), фортепианного конкурса на острове Хилтон-Хед (США, 2006), имени Рахманинова в Москве (2008), Шотландского конкурса пианистов в Глазго (2010). Объездил с гастролями весь мир, преподает в Московской консерватории имени Чайковского.

В программе Симфония №1 ми-бемоль мажор Бородина и Концерт для фортепиано с оркестром № 4 Рахманинова. Начало в 19.00, 6+