Воронежец лишился 980 тыс рублей при попытке купить машину

Воронежец потерял почти миллион рублей при попытке купить машину через сайт объявлений. При этом схема оказалась довольно хитрой.

34-летнему мужчине приглянулось в интернете сообщение о продаже транспортного средства. Он списался с продавцом, уточнил, как можно посмотреть машину. Хозяин сообщил что, автомобиль находится у его друга в Липецке. Воронежцу удалось осмотреть автомобиль, машина понравилась, он созвонился с продавцом и перевел около 980 тысяч рублей. Но когда покупатель попросил необходимые документы и ключи на автомобиль у друга «владельца», выяснилось, что он стал жертвой мошенника.

За минувшие сутки в полицию с заявлениями на действия дистанционных аферистов обратились 10 жителей Воронежской области, в общей сложности они лишились более 1,5 миллиона рублей.