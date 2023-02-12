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НовостиПроисшествия12 февраля 2023 15:04

Воронежец лишился 980 тыс рублей при попытке купить машину

За сутки мошенники развели на деньги 10 жителей региона
Ярослав ИВАНОВ

Воронежец потерял почти миллион рублей при попытке купить машину через сайт объявлений. При этом схема оказалась довольно хитрой.

34-летнему мужчине приглянулось в интернете сообщение о продаже транспортного средства. Он списался с продавцом, уточнил, как можно посмотреть машину. Хозяин сообщил что, автомобиль находится у его друга в Липецке. Воронежцу удалось осмотреть автомобиль, машина понравилась, он созвонился с продавцом и перевел около 980 тысяч рублей. Но когда покупатель попросил необходимые документы и ключи на автомобиль у друга «владельца», выяснилось, что он стал жертвой мошенника.

За минувшие сутки в полицию с заявлениями на действия дистанционных аферистов обратились 10 жителей Воронежской области, в общей сложности они лишились более 1,5 миллиона рублей.