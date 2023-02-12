Будут судить жителя Воронежской области, избившего собутыльника до смерти из-за ревности

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 43-летнего жителя Каширского района, обвиняемого в смерти по неосторожности.

Трагедия произошла в октябре 2022 года в селе Олень-Колодезь Каширского района. Вечером в гости к мужчине пришли гости из Нововоронежа - давняя знакомая с сожителем. Во время пьянки мужчины поругались на почве ревности, поскольку хозяин оказывал гостье знаки внимания. В итоге хозяин так избил 35-летнего «соперника», что тот скончался на месте преступления. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшего стала внутричерепная травма.

Нападавшего задержали, выяснилось, что он был ранее судим за применение насилия в отношении сотрудника полиции и управление автомобилем в состоянии опьянения. На предварительном следствии он признался, что избил своего визави, но не желал его смерти.