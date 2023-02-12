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НовостиОбщество12 февраля 2023 12:15

Воронежец на снегоходе провалился под лед на водохранилище

Его транспортное средство пришлось доставать спасателям
Ярослав ИВАНОВ
фото городского управления ГО ЧС

фото городского управления ГО ЧС

Днем 12 февраля на воронежском водохранилище под лед провалился снегоход. Водителю удалось самому выбраться из воды, он не пострадал. Инцидент произошел под опорой Вогрэсовского моста. Мужчине повезло, что рядом находится база поисково-спасательного отряда: он замерз, оказавшись в ледяной воде, но спасатели его отогрели. А потом и достали его технику из подо льда промоины.

- Толщина льда на водохранилище сейчас от 20 до 35 см. Самый тонкий лед в районе Адмиралтейской площади, самый толстый - в Масловском затоне и у парка "Алые паруса". Под мостами практически всегда бывают промоины, затянутые хрупким льдом, - напомнили горожанам в городском управлении ГО ЧС.