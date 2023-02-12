ГИБДД призвало воронежских водителей к бдительности на дорогах из-за непогоды

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Госавтоинспекция призвала воронежских водителей быть особенно внимательными на дорогах из-за разыгравшейся непогоды. Регион в зоне желтой опасности из-за метели, по прогнозам синоптиков, снегопад продлится до утра 14 февраля.

Автоинспекторы напоминают, что сейчас особенно четко нужно следовать ПДД, избегать резких маневров, увеличить дистанцию и снижать скорость.

- Особую осторожность следует проявлять и пешеходам. Важно носить одежду со светоотражающими элементами, идти только по тротуарам, переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности, - отметили в Госавтоинспекции. - При движении транспортного средства водитель и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а маленькие пассажиры – находиться в детском удерживающем устройстве.

Начинающим водителям при неблагоприятных погодных условиях не рекомендуют пользоваться личным транспортом.