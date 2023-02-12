Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 февраля 2023 11:01

Снегопад в Воронеже задержится до начала рабочей недели

В регионе продлили предупреждение по желтому уровню погодной опасности до утра 14 февраля
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Метель и сильный снегопад задержатся в Воронежской области до начала рабочей недели. В регионе продлили предупреждение по желтому уровню погодной опасности.

Как сообщила прогностическая карта Гидрометцентра для ЦФО, сильный ветер в регионе задержится до шести утра 13 февраля. Порывы местами по области будут достигать 15-18 метров в секунду. По метели и сильному снегу предупреждение продлили до шести утра 14 февраля.

Воронеж заметает с 11 февраля, в городе с ночи вывозят снег спецмашины.

Сегодня, 12 февраля днем 1-2 градуса мороза. В понедельник, 13 февраля синоптики прогнозируют примерно такую же температуру днем. А 14 февраля ожидается нулевая.