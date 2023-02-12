За ночь с улиц Воронежа вывезли 55 кубометров снега

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Снегопад, начавшийся в Воронеже 11 февраля, продолжается. Улицы нуждаются в основательной чистке, ведь завтра неминуемо город встанет в утренних пробках, когда жители массово поедут на работу.

Как отметили в мэрии, коммунальщики вышли на улицы своевременно.165 спецмашин убирали городские магистрали от снега в ночную смену

- Основными видами работ, поскольку осадки не прекращались, стали обработка песко-соляной смесью и последующее подметание. Для недопущения наката за ночь израсходовали 2616 тонн противогололедного материала. 55 кубометров снега вывезли из города с магистральных улиц, - сообщили в мэрии. - В дневную смену работы будут продолжаться, помимо звеньев уборочных машин в комбинатах благоустройства сформированы и бригады работников ручной уборки, которые вручную расчищают подходы к пешеходным переходам, остановочным площадкам.