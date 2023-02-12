Воронежцев пригласили музыкальную лекцию с песнями

12 февраля в библиотеке имени Никитина пройдет лекция «Старое, новое, вечное», посвященная Году педагога и наставника в России.

На встрече профессор, завкафедрой этномузыкологии Воронежского института искусств Галина Сысоева расскажет об особенностях южнорусской песенной традиции - музыкальном диалекте, записанном и изученном вместе со студентами в этнографических экспедициях по Воронежской области. Музыкальной иллюстрацией к рассказу станет исполнение в подлинной манере старинных обрядовых песен нашего края фольклорным ансамблем «Воля», худруком которого является Галина Яковлевна.

Лекция-концерт начнется в 15.00 в главном корпусе «Никитинки» (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа. 12+