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НовостиЗвезды12 февраля 2023 9:26

Воронежцев пригласили музыкальную лекцию с песнями

Послушать ее можно бесплатно в «Никитинке»
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 февраля в библиотеке имени Никитина пройдет лекция «Старое, новое, вечное», посвященная Году педагога и наставника в России.

На встрече профессор, завкафедрой этномузыкологии Воронежского института искусств Галина Сысоева расскажет об особенностях южнорусской песенной традиции - музыкальном диалекте, записанном и изученном вместе со студентами в этнографических экспедициях по Воронежской области. Музыкальной иллюстрацией к рассказу станет исполнение в подлинной манере старинных обрядовых песен нашего края фольклорным ансамблем «Воля», худруком которого является Галина Яковлевна.

Лекция-концерт начнется в 15.00 в главном корпусе «Никитинки» (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа. 12+