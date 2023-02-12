Воронежского дирижера наградили орденом

Владимир Вербицкий Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Известного воронежского деятеля искусств Владимира Вербицкого наградили орденом "За заслуги в культуре и искусстве". Указ об этом 11 февраля подписал Президент РФ Владимир Путин.

Главный дирижер Воронежского академического симфонического оркестра филармонии, который музыкант возглавил в 1972 году, внес огромный вклад в развитие культуры и искусства региона.

Маэстро объездил с гастролями всю страну, а также заграницу - выступал в Испании, Франции, Германии, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Америке, США.

В октябре 2023-го Владимиру Игоревичу исполнится 80 лет.