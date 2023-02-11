Воронежский «Буран», проигрывая 1:3, вырвал победу у питерской «СКА-Невы»

После победного гола «Бурана» вратарь «СКА-Невы» в отчаянии рухнул на лед. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Первый период игры в Воронеже с командой «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга получился равным. Открыли счет гости – на 16 минуте Георгий Бердюков мощным броском оставил не у дел вратаря «Бурана» Егора Вельмакина – 0:1. Однако «ураганные» до конца периода сумели отыграться. На исходе 19 минуты Егор Дугин нанес не менее мощный бросок, чем Бердюков – 1:1.

Второй период остался за питерцами. На 26 минуте мощный и точный бросок удался Илье Круглову – 1:2. А на 37 минуте гости получили численное преимущество 5 на 3. Недисциплинированность была наказана – на 38-й Бердюков (и снова сильным броском) оформил дубль – 1:3.

А вот в третьем периоде игрокам «Бурана» удалось перехватить инициативу. На 49 минуте гости позволили Даниилу Мельникову похозяйничать на своем «пятачке» и буквально завести шайбу в ворота – 2:3. А за 2,5 минуты до конца периода последовало удаление у гостей. Питерцы сыграли авантюрно, зачем-то устроили прессинг у чужих ворот. Игроки «Бурана» из-под него вышли и выкатились в контратаку. Артем Жук имел возможность тщательно прицелиться и жахнул от души, без шансов для вратаря армейцев Никиты Богданова – 3:3.

Овертайм длился недолго. Сперва питерцы достаточно опасно атаковали. А ответный выпад «Бурана» завершил игру. С броском Артема Жука Богданов справился, а вот с добиванием Дмитрия Соловьева уже нет – 4:3.

«Буран» положил в копилку два очка, всего их стало 26. «Ураганные» остались на 25 месте, с него они уже вряд ли поднимутся. А вот питерцам, набравшим после этой игры 54 очка, это поражение может выйти боком в борьбе за последние путевки в плей-офф.

Следующий матч «Буран» также сыграет в Воронеже с еще одной командой из Санкт-Петербурга 13 февраля. Питерское «Динамо» сейчас занимает 14 место с 54 очками. И также, как и «СКА-Нева», ведет отчаянную борьбу за зону плей-офф. Игра с «Динамо» начнется в 19.00.