За первую часть чемпионата воронежский "Факел" реализовал 13 тысяч абонементов

Фото ФК "Факел" Фото: Предоставлено

В администрации футбольного клуба «Факел» рассказали, что реализовали на первую часть чемпионата около 13 тысяч абонементов, из них более 10900 в электронном формате. Более 1900 абонементов продали в кассах стадиона.

- Сегодня мы вместе с нашим новым билетным партнёром держим на контроле ситуацию, при которой каждый из купивших электронный абонемент перед стартом сезона должен получить письмо со ссылкой на места, приобретенные им ранее, при условии правильного указания почты. После этого, мы уверены, каждый, кто захочет купить абонемент на игры любимого клуба, сможет спокойно это сделать при наличии оформленной Карты болельщика без лишних проблем, - сообщили в «Факеле».

В клубе добавили, что на протяжении трех лет стремятся быть максимально открытыми к болельщикам и реагировать на их пожелания. Администрация «Факела» получает много откликов в связи с реализацией абонементной программы, несмотря на труднейшую работу по внедрению Карты болельщика и интеграции её с нашим билетным оператором и системой СКУД на стадионе.