Под Воронежем умер участник Сталинградской и Курской битв и пленник двух концлагерей

Фото из телеграм-канала администрации Новоусманского района Фото: Предоставлено

Глава Новоусманского района Воронежской области сообщил печальную новость. Скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и боев на Курской дуге Михаил Петрович Быковский.

17-летним юношей, в 1942 году, он ушёл на фронт. Воевал, был тяжело ранен под Прохоровкой и попал в плен. Михаил Петрович пережил страшные испытания в концлагерях "Ченстохова" и «Шталаг-12". В декабре 1944 года ему удалось сбежать из нацистского плена. Он стал бойцом Сопротивления во Франции и при первой возможности вернулся домой.

В мирное время Михаил Петрович окончил училище в Ельце и стал работать в школе родной Рождественской Хавы учителем черчения и рисования, а также вёл уроки физкультуры.

До последних дней Михаил Петрович сохранял бодрость духа и оптимизм. И писал картины. Полотна, на которых запечатлены красоты родного края, хранятся и в школе, и Новоусманском краеведческом музее.