Воронежская пенсионерка потеряла почти два миллиона на "инвестициях"

Злоумышленников ищут Фото: из архива «КП»

Полицейские выявили несколько функционирующих интернет-сайтов и мобильных приложений, якобы посвященных госпрограммам инвестирования, где предлагают заполнить анкету с персональными данными клиента. Для пущей достоверности мошенники используют торговые марки, логотипы и корпоративные цвета известных финансовых организаций, указывают реальные адреса офисов, рассылают сканированные лицензии и заполненные бланки с логотипами, скопированными с официальных сайтов. Полученные данные клиентов используют для связи с ними и предложения по участию в инвестировании в ценные бумаги.

На такую уловку в конце декабря попалась 64-летняя жительница Новоусманского района, обратившая внимание на рекламу в интернете об инвестициях. Пенсионерка зашла на сайт, оставила свои данные и номер телефона для связи со специалистом. Спустя несколько часов ей поступил звонок через мессенджер от представителя компании, который пояснил, что будет помогать во всех операциях инвестирования. Незгнакомец сообщил, что ей необходимо скачать специальное приложение и прислал ссылку на него.

После этого с женщиной связался якобы аналитик холдинга, который рассказал о необходимости вложения стартового капитала. Пенсионерка перевела деньги со своего электронного счета. На следующий день неизвестный позвонил и сказал, что оборот денег «в плюсе». Повинуясь азарту, потерпевшая начала и дальше делать взносы. Так продолжалось два месяца. Женщина поняла, что ее обманули, только когда помощники с сайта перестали отвечать. К тому моменту общий ущерб составил свыше 1,9 миллиона рублей.

По заявлению потерпевшей в полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество».