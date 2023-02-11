В трех домах Воронежа выявили недотоп

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жители нескольких воронежских домов обратились в государственную жилищную инспекцию с жалобами на плохое отопление в их квартирах. В частности такие проблемы возникли в доме № 94 по улице Карла Маркса, где замер температуры в самой большой комнате показал +15,2°С при нормативе в +18°С.

Другой факт некачественного предоставления коммунальной услуги зарегистрировали в угловой квартире дома № 86 по улице Челюскинцев, где на момент замера температура составила +18,8°С вместо нормативных +20°С.

Аналогичное нарушение жилинспекторы выявили и в угловой квартире дома № 31 по улице Торпедо. Здесь термометр зафиксировал всего лишь +15,5°С.

Во всех случаях ведомство выдало обслуживающим организациям предписания устранить нарушение. Их исполнение проверят в установленный срок.