На жителя воронежского села напал грабитель

Подозреваемого задержали Фото: из архива «КП»

Участковый города Борисоглебска Воронежской области заметил, что один из жителей села Богана стал редко выходить на улицу. Подозрения полицейского подтвердили соседи мужчины.

- Тогда он встретился с пенсионером и поинтересовался причинами ухудшения его самочувствия. Мужчина рассказал, что на него напал неизвестный, однако запомнил, что нападавший был представителем цыганской народности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД о Воронежской области.

Потерпевший рассказал, что нападавший избил его и отнял 25 тысяч рублей пенсии, которые хранились во внутреннем кармане верхней одежды, а также мобильный телефон.

Участковый помог отправить местного жителя в больницу, где у мужчины обнаружили перелом ребра, а на место вызвал следственно-оперативную группу.

Оперативники вычислили и задержали 29-летнего подозреваемого. Злоумышленник недавно переехал в Борисоглебский район из Тамбовской области. В полиции мужчина дал признательные показания.

Сейчас подозреваемого держат под домашним арестом, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Она предусматривает до 12 лет лишения свободы.