В частном сектора Воронежа опробуют новую систему сбора бытовых отходов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В управе Ленинского района Воронежа прошло совещание по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами с руководителями органов ТОС, представителями АО «Экотехнологии» и профильными сотрудниками управы.

Проблема сбора и вывоза отходов всегда актуальна для жителей частного сектора. Поэтому темой встречи стала реализация пилотного проекта в секторе индивидуальной жилой застройки района по упорядочению сбора и вывоза ТКО. Суть нововведения состоит в установке за счет регионального оператора в частном секторе новых контейнеров объемом 0,36 куб. м, из расчета один контейнер на несколько домовладений.

- Таким образом, у нас с вами появляется возможность уйти от бестарного способа вывоза ТКО и тем самым повысить уровень санитарного состояния территории района, - подчеркнул глава управы Сергей Ситников.

Первыми с готовностью к полезному эксперименту выступили руководители ТОС на улицах Матросова, Госпитальная и Карельская.