Умер бывший глава Борисоглебского авиационного училища

Анатолий Морозов. Фото: со страницы администрации Борисоглебска ВКонтакте.

В пятницу, 10 февраля, умер почетный гражданин Борисоглебска Анатолий Иванович Морозов. Ему был 81 год.

Анатолий Морозов родился 19 ноября 1941 года в Ворошиловграде (ныне Луганск). В 1959 году поступил в Черниговское высшее авиационное училище летчиков. В 1960 году был откомандирован в Харьковское ВВАУЛ. После окончания училища в 1963 году лейтенанта Анатолия Морозова направили в Белорусский военный округ старшим летчиком. За время службы с 1959 по 1994 год он освоил 14 типов самолетов и вертолетов.

В 1980 году Анатолий Иванович окончил командный факультет военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина. Затем продолжил службу командиром авиационной эскадрильи в Западной группе войск в Германии. После вывода войск стал командиром авиационной группы авиации Туркестанского военного округа, заместителем начальника, затем с 1985 года начальником Борисоглебского ордена Ленина, Краснознаменного авиационного училища летчиков им. Чкалова. Под руководством Анатолия его признавали лучшим среди военных училищ ВВС СССР.

Во время командования Борисоглебским училищем Анатолий Иванович помогал ускорить возведение служебного жилья для своих подчиненных, добился строительства пятиэтажек (сейчас это микрорайон Аэродромная) и средней школы № 10.

С 1994 года Анатолий Морозов был советником начальника авиационного колледжа в Сирии.

С 1987 по 1990 годы Анатолия Ивановича избирали депутатом Борисоглебского городского Совета народных депутатов, представителем Борисоглебского района в областном Совете народных депутатов. В 2011 году он стал инициатором открытия в Борисоглебске кадетской авиационной школы, которая была реорганизована в кадетский корпус.

Анатолий Морозов награжден двумя орденами «Красная звезда», орденом «За службу Родине в Вооруженных силах 3 степени», медалями «Ветеран вооруженных сил СССР», «Маршал Советского Союза Жуков», «За верность авиации» и другими памятными знаками.

Гражданская панихида состоится 12 февраля в ЦДК «Звездный». Начнется она в 11.30.