Девочки из Воронежа завоевали бронзу на первенствах ЦФО и ЮФО по мини-футболу

Борьба на мини-футбольных площадках шла серьезная. Фото: телеграмм-канал департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Юные воронежские спортсменки завоевали бронзу на первенствах ЦФО и ЮФО по мини-футболу. Соревнования среди девочек до 12 и 14 лет проходили в Новой Усмани.

У девочек до 12 лет в группе «А» победила команда «Спартак» из Брянска. Второе место заняла «Спортивная школа по футболу «Факел» (Воронеж). Третьей стала «Куряночка» из Курска.

В группе «Б» лучшей стала спортшкола № 12 из Липецка. Вторыми стали девочки из воронежской команды «Танаис», третьими юные игроки «Спартака-2» (Брянск).

В финальном этапе лучшими стали футболистки «Спартака» из Брянска. Второе место у липецкой спортшколы № 12. Бронза у девочек из воронежской «СШОР Факел».

При этом лучшим вратарем турнира стала игрок команды «Танаис» (Воронеж) Татьяна Рахманина, а лучшим защитником - воспитанница воронежской «СШОР по футболу «Факел» Дарья Ишевская.

У девочек до 14 лет в группе «А» снова победа у брянского «Спартака». Второй стала воронежская «СШОР Факел». А третье место заняли хозяйки соревнований - «ДЮСШ Усмань» (Новая Усмань).

В группе «Б» лучшей стала липецкая спортшкола № 12. Второе место заняла команда «Спартак» из Старого Оскола, а третье – девочки из воронежской команды «Танаис».

В финальном этапе почти весь пьедестал был спартаковским. Победила вновь команда из Брянска, а девочки из Старого Оскола стали третьими. Серебро у липецкой спортшколы № 12.