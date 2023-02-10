В Воронеже будут расторгать договоры аренды с бизнесменами на Центральном стадионе профсоюзов

Во время игр «Факела» теперь торговые точки арендаторов на стадионе работать не будут. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Договоры аренды у предпринимателей, снимающих площади на Центральном стадионе профсоюзов, летом 2023 года будут расторгать. Об этом сообщил вице-губернатор Воронежской области Сергей Трухачев на встрече с главой регионального правительства Александром Гусевым.

Также на встрече первые лица области приняли решение, что во время весенней части чемпионата Премьер-лиги за два дня до матчей «Факела» и в день игр арендаторы будут останавливать свою работу. А летом их и вовсе попросят на выход, чтобы без помех заняться подготовкой к реконструкции стадиона. Сейчас на Центральном стадионе профсоюзов находятся точка общепита, фитнес-клуб и туристическое агентство.

Александр Гусев еще раз подчеркнул, что на месте Центрального стадиона профсоюзов не появятся ни новые жилые высотки, ни торговые центры.

Напомним, в конце января губернатор побывал на месте реконструкции стадиона «Факел» на улице Маршака, которую планируют сделать резервной для нашей команды. По новому проекту, эту спортивную арену собираются расширить до 10 тысяч зрителей. Александра Гусева не устроили темпы работ, он потребовал увеличить число строителей.