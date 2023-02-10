В Воронеже водитель «Лады» сбил насмерть женщину

Врачи скорой не успели забрать сбитую женщину в больницу. Фото: из архива «КП»

В пятницу, 10 февраля, в 15.25 трагедия случилась на улице Грузинской микрорайона Сомово. У дома № 11 23-летний водитель ВАЗ-2115 сбил женщину, шедшую вдоль проезжей части. Врачи скорой не успели забрать ее в больницу. Травмы оказались такими тяжелыми, что женщина умерла на месте ДТП.

- Личность погибшей установили, это 54-летняя местная жительница. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства ДТП. В частности, мог ли водитель объехать женщину или вовремя затормозить, - сообщили в региональном ГУ МВД.