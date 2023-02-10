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НовостиОбщество10 февраля 2023 15:51

В центре Воронежа могут появиться дополнительные торговые площадки и места для досуга

Их сделают бизнесмены, если проспект Революции сделают пешеходным в выходные и праздники
Юрий КОЗЛОВ
На проспекте Революции могут сделать еще больше мест для проведения досуга.

На проспекте Революции могут сделать еще больше мест для проведения досуга.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

На заседании городского координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства обсудили идею расширения торговых площадей на проспекте Революции в том случае, если его сделают пешеходным в праздники и выходные. На нем бизнесмены выразили свою заинтересованность в этом. Владельцы заведений на проспекте заявили, что готовы создать дополнительные выносные площадки, а также больше локаций для проведения досуга воронежцами и гостями города.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин пообещал бизнесменам, которые готовы этим заниматься, помощь в оформлении всех разрешительных документов. И заявил, что даст соответствующие поручения подчиненным.

Напомним, проспект Революции могут сделать пешеходным в выходные и праздники после окончания его ремонта. Однако в мэрии отметили, что перед принятием окончательного решения нужно узнать мнение местных водителей, а также проконсультироваться в ГИБДД по этому вопросу.