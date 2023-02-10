В Воронежской области стали известны сроки разрешенной охоты на птиц

Охота на уток будет разрешена с 15 марта до середины апреля. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Стали известны сроки разрешенной охоты на птиц. На селезней с использованием живых подсадных уток можно ходить с 15 марта по 15 апреля 2023 года. Заявки на охоту будут принимать с 13 февраля.

А вот на гусей и вальдшнепов сроки будут отличаться для южной и северной зон охотничьих угодий. Поясним, какие районы области в них входят. К южной относятся Богучарский, Верхнемамонский, Воробьевский, Калачеевский, Каменский, Кантемировский, Ольховатский, Павловский, Подгоренский, Петропавловский, Россошанский. А к северной соответственно все остальные.

Охота на гусей в южной зоне разрешена с 25 марта по 3 апреляВальдшнепа вечером можно добывать с 31 марта по 9 апреля. Заявления охотникам можно подавать с 1 марта.

В северной зоне гусей можно добывать с 1 по 10 апреля, а вальдшнепов – с 7 по 16 апреля. Заявления на охоту можно подавать с 9 марта.

Охотники могут получить разрешения, подав заявление на лично или через своего представителя в Воронеже на улице Платонова, 12, 2 этаж (отдел государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира). Можно также оформить заявку по почте или в МФЦ, либо на портале госуслуг.

Разрешения охотнику выдают лично, либо его уполномоченному представителю (по предъявлении доверенности и документа, удостоверяющего личность) по предъявлению:

- охотничьего билета (подлинник);

- заявления (при подаче через МФЦ - Заявление и расписка о приеме документов в МФЦ);

- документа, подтверждающего уплату государственной пошлины (650 рублей).

Адреса, где можно получить разрешения, можно посмотреть здесь.

Напомним, в Воронежской области определили фирму, которая будет разрабатывать схему охотничьих угодий на ближайшие десять лет.