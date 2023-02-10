В Воронеже поймали рецидивиста, ограбившего мужчину на ночной улице

Рецидивисту грозит до семи лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Полицейские раскрыли преступление, совершенное в ноябре 2022 года. Тогда заявил о том, что его ограбили, 39-летний житель Коминтерновского района. Он рассказал, что ночью на улице Товарищеской выпивал с новым знакомым. В какой-то момент собутыльник ударил его кулаком по лицу, отобрал у него мобильник и убежал.

Оперативники выяснили номер такси, на котором тогда ездил грабитель. И вскоре установили личность преступника и место, где он скрывается. В итоге его задержали у знакомых. Грабителем оказался не раз судимый за кражи и за оборот наркотиков 38-летний воронежец.

Задержанный мужчина признал свою вину. И заявил, что хотел оставить мобильник себе, но не смог разблокировать клавиатуру. Поэтому продал телефон случайному прохожему.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). 38-летний мужчин будет дожидаться суда в следственном изоляторе, - сообщили в региональном ГУ МВД.