Мобилизованные из Воронежской области записали видеобращение к землякам из зоны СВО

Мобилмзованные в Воронежской области бойцы уверены в победе. Фото: кадр с видео

В Сети появилось видеообращение мобилизованных жителей Воронежской области к землякам. Его разместили на странице администрации Хохольского района ВКонтакте.

Сначала военнослужащие рассказали, откуда они отправились в зону боевых действий. Оказалось, что среди них есть уроженцы как близких к Воронежу Семилукского, Хохольского и Нижнедевицкого районов, так и из более отдаленных Бутурлиновского, Поворинского, Таловского, Верхнехавского, Бобровского и Россошанского.

- Мы несем службу в зоне СВО. Большое спасибо всем за поддержку! Победа будет за нами! – сказали на видео бойцы.