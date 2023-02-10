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НовостиОбщество10 февраля 2023 12:42

Мобилизованные из Воронежской области записали видеобращение к землякам из зоны СВО

Уроженцы девяти районов нашего региона поблагодарили всех за поддержку
Юрий КОЗЛОВ
Мобилмзованные в Воронежской области бойцы уверены в победе.

Мобилмзованные в Воронежской области бойцы уверены в победе.

Фото: кадр с видео

В Сети появилось видеообращение мобилизованных жителей Воронежской области к землякам. Его разместили на странице администрации Хохольского района ВКонтакте.

Сначала военнослужащие рассказали, откуда они отправились в зону боевых действий. Оказалось, что среди них есть уроженцы как близких к Воронежу Семилукского, Хохольского и Нижнедевицкого районов, так и из более отдаленных Бутурлиновского, Поворинского, Таловского, Верхнехавского, Бобровского и Россошанского.

- Мы несем службу в зоне СВО. Большое спасибо всем за поддержку! Победа будет за нами! – сказали на видео бойцы.