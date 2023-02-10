Воронежские дипломаты рассказали, как отмечают профессиональный праздник

День дипломатического работника отмечается в России ежегодно 10 февраля. Официально праздник был учрежден в 2002 году. Дату выбрали, разумеется, не случайно. Считается, что на 10 февраля 1549 года приходится наиболее ранее упоминание первого внешнеполитического ведомства России - Посольского приказа. В XVIII веке его преобразовали в Коллегию иностранных дел, а в XIX Александр I сформировал Министерство иностранных дел, из которого и вышел современный МИД.

В воронежском представительстве сейчас трудятся три дипломата и шесть административно-технических сотрудников. Помимо нашей области, они отвечают за Белгородскую, Липецкую и Тамбовскую.

На шуточный вопрос: «Не заказывали ли по случаю профессионального праздника торт в виде глобуса?», представитель МИДа России в Воронеже Алексей Некрасов ответил, что они привыкли к более скромным торжествам.

- Традиционно - возложение цветов к бюсту почетного жителя Воронежа Виталия Ивановича Воротникова. Он же был Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР на Кубе. А далее - рабочий день. В этот праздник мы не отдыхаем, - добавил Алексей Владимирович.