Воронежские следователи разберутся, почему в жилом комплексе расплодились бездомные собаки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские следователи начали проверку после сообщений в СМИ о том, что в жилом комплексе «Спутник», расположенном на улице Академика Конопатова, жильцов терроризируют беспризорные собаки. Псы не дают жильцам спокойно гулять с детьми у дома, говорят молодые мамочки. По словам женщины, такая ситуация наблюдается в течение двух лет.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, опрошены местные жители, изучена соответствующая документация. Следователи дадут правовую оценку озвученной ситуации, в том числе действиям должностных лиц организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.