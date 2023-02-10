Алжирский легионер воронежского «Факела» выбыл из-за травмы почти на месяц

Ориентировочный срок восстановления Мохамеда Брахимии - от трех до четырех недель. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В клубе «Факел» уточнили характер травмы одного из алжирских легионеров клуба. Мохамед Брахими получил повреждение в контрольной игре с московским «Торпедо» после безрассудного подката одного из футболистов столичного клуба. Матч, напомним, закончился вничью – 1:1.

Медики вначале опасались, что у Брахими полностью сломана кость ноги. Оказалось, что диагноз все-таки не такой страшный. У Мохамеда сломан задний отросток таранной кости. Ориентировочный срок восстановления при таких травмах – от трех до четырех недель.

Напомним, два алжирца - африканца – Реда Рабеи и Мохамед Брахими – арендованы «Факелом» у бронзового призера элитной лиги Болгарии ФК «Ботев». Оба имеют опыт участия в Лиге конференций. И Рабеи, и Брахими дебютировали в «Факеле» именно в матче с «Торпедо». Мохамед выглядел поярче, тем досаднее его травма.