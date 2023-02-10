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НовостиОбщество10 февраля 2023 11:57

Под Воронежем автомобилист не мог выбраться из кювета из-за пробитого колеса

Мужчине помогли автоинспекторы
Ярослав ИВАНОВ
36.мвд.рф

36.мвд.рф

В Панинском районе сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь автомобилисту. Внимание автоинспекторов на 302-м километре трассы Р-298 привлек автомобиль, моргающий аварийкой из кювета.

24-летний водитель «Лады Ларгус» рассказал полицейским, что из-за плохой погоды не справился с управлением. Сам водитель не пострадал, однако, самостоятельно выбраться из кювета не мог, поскольку в результате аварии у машины спустило колесо.

Сотрудники ДПС помогли молодому человеку устранить неисправность. После чего он смог выехать на трассу.