Под Воронежем автомобилист не мог выбраться из кювета из-за пробитого колеса

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В Панинском районе сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь автомобилисту. Внимание автоинспекторов на 302-м километре трассы Р-298 привлек автомобиль, моргающий аварийкой из кювета.

24-летний водитель «Лады Ларгус» рассказал полицейским, что из-за плохой погоды не справился с управлением. Сам водитель не пострадал, однако, самостоятельно выбраться из кювета не мог, поскольку в результате аварии у машины спустило колесо.

Сотрудники ДПС помогли молодому человеку устранить неисправность. После чего он смог выехать на трассу.