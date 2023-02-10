Стал известен еще один соперник воронежского «Факела» на сборе в Турции

23 февраля «Факел» встретится с чемпионом Таджикистана 2022 года. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Стал известен еще один соперник «Факела» на заключительном перед возобновлением сезона сборе в Турции. В День защитника Отечества, 23 февраля, наша команда померяется силами с чемпионом Таджикистана 2022 года – клубом «Истиклол» из столицы этого среднеазиатского государства Душанбе. Время начала матча пока не сообщают.

На заключительном сборе «Факел» 14 февраля также встретится с казахским клубом «Кайсар» из города Кызылорда. А 18 февраля наша команда сразится с ФК «Сочи». После прихода на пост главного тренера легендарного Курбана Бердыева команда из города-курорта на Зимнем кубке РПЛ разгромила идущий сейчас на третьем месте в Премьер-лиге «Ростов» - 3:0.

Напомним, с 10 февраля стартовало продление абонементов на игры «Факела» в оставшейся части сезона. Первая из них состоится в Воронеже 3 марта. Соперник – прямой конкурент в борьбе за выживание в Премьер-лиге ФК «Химки». Первую половину сезона «Факел» закончил с 13 очками на 13 месте, а подмосковный клуб с 12-ю идет в зоне вылета – на 15-м.