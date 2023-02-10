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НовостиОбщество10 февраля 2023 10:18

Компании «Аксиома» не удалось оспорить демонтаж огромной вывески в центре Воронежа

Однако юристы не сдаются
Олег КУЗНЕЦОВ
В Арбитражном суде Воронежской области аргументы юристов «Аксиомы» посчитали необоснованными.

В Арбитражном суде Воронежской области аргументы юристов «Аксиомы» посчитали необоснованными.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Попытка юристов компании «Аксиома» оспорить предписание властей о демонтаже огромной вывески на крыше дома № 31 на улице Кольцовской не увенчалась успехом. Такие сведения приведены в картотеке регионального Арбитражного суда.

Демонтировать вывеску в 2020 году потребовали представители мэрии, региональных УФАС и департамента имущественных и земельных отношений. В «Аксиоме» с таким решением не согласились. Юристы пытаются доказать, что вывеска не является рекламой. Напомним ее содержание: финансовая компания «АКСИОМА». Интересно, а чем же является эта вывеска, по мнению юристов компании?

Как бы то ни было, у «Аксиомы» еще есть шансы опротестовать решение о демонтаже в вышестоящей судебной инстанции.