Воронежец перевел 15 млн рублей на "безопасные" счета мошенников

9 февраля в полицию обратилось рекордное количество воронежцев с заявлениями на мошеннические действия – жертвами аферистов стали 22 жителя региона. В общей сложности они лишились более 20,2 млн рублей.

Самую большую сумму подарил ушлым мошенникам 64-летний воронежец. Мужчина, работающий вахтовым методом, находился в Курганской области, когда ему позвонили «из банка». Собеседник представился сотрудником службы безопасности и сообщил, что кто-то хочет перевести его сбережения. Звонивший убедил воронежца, что защитить деньги возможно только путем перевода на специальный банковский счет – для этого их надо обналичить и перевести через платежный терминал.

После того, как мужчина все сделал, ему снова позвонили и напугали, что теперь аферисты пытаются взять на него кредит. Пресечь действия неизвестных можно: самому быстренько оформить кредитную заявку на аналогичную сумму и после зачисления средств также перевести их на специальный счет.

Облапошенный мужчина выполнил все инструкции и в этот раз. Но когда решил самостоятельно связаться с «доброжелателями», не смог дозвониться ни по одному из телефонных номеров. Так воронежец «выручил» мошенников на 15 миллионов рублей.