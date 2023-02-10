В Воронежской области хотят построить литейное производство за 2,5 млрд рублей

В одном из районов Воронежской области может появиться металлургический комбинат с литейным производством. Структурное подразделение предложил возвести в регионе Воронежский металлургический комбинат (предприятие специализируется на демонтаже зданий, сооружений и металлоконструкций, приемке, вывозе и переработке лома черных и цветных металлов, но имеет и опыт литья).

Согласно инвестпроекту, производство, в которое собираются вложить более 2,5 млрд рублей, планирует выпускать в месяц 15 тысяч тонн продукции. Предполагается, что комбинат обеспечит около 150 рабочих мест и более З50 млн рублей налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Первоначально предлагалось возвести завод на территории индустриального парка «Бобровский». Но глава Бобровского района Анатолий Балбеков отметил, что есть проблемы по технологическому присоединению металлургического комбината к электрическим сетям.

Губернатор Александр Гусев поручил подобрать альтернативные варианты размещения комбината, чтобы была обеспеченность энергоресурсами.